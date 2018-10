Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juízes admitem fracasso total na prevenção e combate às ‘fake news’

Bolsonaro suspeito em campanha de notícias falsas no Brasil.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 06:00

Sob anonimato, para não serem arrolados como testemunhas em processos sobre o assunto, juízes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconheceram que o órgão falhou redondamente na prevenção e combate às ‘fake news’ (notícias falsas).



Os magistrados reconheceram que a estrutura montada no TSE para travar a propaganda enganosa com fins eleitorais foi ineficaz e criticam a morosidade da presidente do TSE, Rosa Weber, em se aperceber da gravidade da situação e em tomar medidas, acusando-a, ainda, de só dialogar com alguns juízes, deixando de lado os responsáveis pela fiscalização.



O PT instaurou na quinta-feira uma ação pedindo a inelegibilidade do candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro, favorito nas presidenciais, acusando-o pela campanha de ‘fake news’ contra o candidato do PT, Fernando Haddad, o que configura fraude eleitoral.