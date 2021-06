Laboratórios analisam sandes da Subway e não encontram ADN de atum

O jornal norte-americano The New York Times mandou analisar em laboratório 60 sandes de atum da cadeia de restaurantes de fastfood Subway e não foi detetado ADN de atum.

O laboratório, especializado em peixe, afirmou que há duas conclusões: "ou é tão processado que de tudo o que analisamos, não conseguimos identificar, ou o que nós compramos é tudo menos atum", de acordo com o relatório do The New York Times.

Segundo a Food and Drug Administration dos Estados Unidos da América existem 15 espécies de peixes de água salgada que podem ser considerados como atum.

Em fevereiro, o programa Inside Edition tinha também pedido uma análise ao laboratório Applied Food Technologies, de Nova Iorque, e os resultados mostraram que o laboratório conseguiu confirmar a presença de atum.

Os restaurantes Subway já foram alvo de processo judicial por parte de alguns clientes que afirmam que os produtos "são feitos de qualquer coisa, menos atum". A empresa retaliou que os produtos são "feitos de uma mistura de várias misturas", ingredientes "misturados ... para imitar a aparência do atum".

A Subway tem cerca de 40 mil lojas em todo o mundo, metade delas são nos Estados Unidos da América.