O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, ameaçou esta quinta-feira suspender o fornecimento de gás natural à Europa, numa nova escalada no conflito originado pela grave crise migratória orquestrada pelo regime de Minsk na fronteira com os países do flanco leste da UE.









“Estamos a aquecer a Europa e eles ainda ameaçam fechar a fronteira? E se lhes cortarmos o gás? Aconselho os líderes polacos, lituanos e outros desmiolados a pensarem antes de falar”, disse ontem o presidente bielorrusso. Recorde-se que grande parte do gás natural russo que abastece os países do centro da Europa passa pelo território bielorrusso através do gasoduto de Yamal. O governo de Minsk recebe taxas de trânsito pela passagem do gás, mas parece disposto a abdicar dessa importante fonte de financiamento para castigar a UE. Não se sabe, no entanto, até que ponto a Rússia, enquanto principal fornecedor de gás à Europa, alinhará nesta estratégia.

Desde segunda-feira que milhares de migrantes estão acampados na fronteira bielorrussa com a Polónia, para onde foram empurrados por militares bielorrussos. Bruxelas acusa Lukashenko de levar a cabo um “ataque híbrido” contra o seu flanco leste como vingança pelas sanções da UE. Ontem, a Estónia, Letónia e a Lituânia, que também foram afetadas pela crise migratória criada pela Bielorrússia, alertaram para o “risco de provocações e incidentes graves que podem resultar num confronto militar”.