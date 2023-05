Menina encontrada nos EUA depois de seis anos desaparecida. Identificada graças a série da Netflix

Uma criança norte-americana, que estava desaparecida há cerca de seis anos, foi encontrada, na segunda-feira, na Carolina do Norte, nos EUA. Kayla Unbehaun, agora com 15 anos, foi alegadamente raptada pela mãe adotiva com nove anos.A criança foi identificada pelo dono de uma loja no estado norte-americano, informa a estação televisiva Fox News. O homem confessou que ligou à polícia depois de ter reconhecido a jovem da série "Unsolved Mysteries" ('Mistérios por resolver', em português), onde Kayla aparece.A mãe da rapariga que estava desaparecida enfrenta uma acusação de rapto de criança. No dia do desaparecimento o pai de Kayla ia buscá-la a casa da mãe em Illinois, quando percebeu que as duas tinham feito as malas e não se encontravam no local.O pai reagiu ao aparecimento da filha, cerca de seis anos depois. "Amo-te e tenho saudades tuas. Mal posso esperar pelo dia em que te vou ver novamente. Feliz que estejas de regresso à minha vida", escreveu nas redes sociais.A criança encontra-se protegida sob custódia policial. As autoridades já confirmaram, com um teste de ADN, que se trata de Kayla Unbehaun.