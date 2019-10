Os negócios do lítio

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os repetidos protestos das populações contra a exploração de lítio não têm merecido a atenção de um País cada vez mais urbano e suburbano que esquece que Portugal é maior do que a pequena faixa litoral entre Braga e Setúbal e do eixo a sul da estrada 125 no Algarve.É neste Interior abandonado pelo Estado, desde Trás-os-Montes até ao Alto Alentejo, que há probabilidade de haver ... < br />