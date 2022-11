Antigamente, era evidente que às épocas de semear sucediam-se as do germinar e do crescimento das plantas, e finalizava-se o ciclo com o regozijo da colheita. Assim também sucedia com o coração dos homens. E se nele não fosse cuidadosamente plantada a fé num futuro melhor ou o reconhecimento pelos bons serviços prestados, dificilmente dessa agra sairia saboroso fruto.









