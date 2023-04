Realizou-se na passada semana o 6.º Congresso de Investigação Criminal organizado pela ASFIC/PJ. Nele assistimos a excelentes apresentações e esperamos que estas tenham contribuído para a aquisição do saber que os modernos dias impõem.



Tal como em congressos anteriores, onde fomos pioneiros no debate, também aqui lançámos a discussão sobre onde agora se situam as fronteiras da investigação criminal, estas alargadas com o advento da inteligência artificial e as novas formas de denúncia, bem como as modalidades de justiça negociada e premiada.









Ver comentários