Nós, os Oficiais de Justiça, apelamos para que neste XXIII Governo Constitucional, os elementos do MJ, tenham a influência e sensibilidade necessárias para que a resolução dos problemas no setor da justiça esteja em primeiro plano. Há uma falta de investimento gritante, o aumento do financiamento da justiça é fundamental para a resolução dos problemas que se arrastam há anos.









