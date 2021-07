Aplauso de pé

Tem sido um teste à capacidade de espírito de equipa, nem sempre passado com sucesso. Certo é que este ano e meio nos marcou a todos, a uns mais do que outros. Mas marcou.E a mim marcou-me especialmente o dia em que fui chamada para ser vacinada contra a Covid-19. A forma como aqueles profissionais me receberam, com um sorriso na cara e quase que gratos por estarmos ali a cumprir o nosso dever, emocionou-me. Muitos sem férias e a trabalhar de forma incessante, mas sempre com um cuidado extraordinário durante todo o processo. Cuidado até em manter familiares juntos nesta etapa importante que é a vacinação. Recebi a vacina ao lado da minha cara-metade. Emocionou-me.