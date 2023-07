Existem vários olhares e interpretações sobre uma luta que decorre desde o início do ano, sem contar com todas as lutas anteriores. Na sua grande maioria as opiniões são favoráveis, já que provêm de quem conhece a realidade e apelam a que se resolvam os problemas com urgência. Outras são apenas palavreado para encher crónicas e acalentar certas agendas políticas e vêm travestidos com aura científica, mas não passando disso mesmo, opiniões sem conhecimento de causa.









Ver comentários