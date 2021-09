Temos na memória o que nunca julgaríamos poder presenciar em direto. Passam já vinte anos sobre o trágico ataque de Nova Iorque. Nem o cineasta mais imaginoso antecipou um cenário tão terrível. Desde então os acontecimentos inesperados sucedem de modo alucinante. Depois da queda do muro de Berlim e do fim da guerra fria (1989) iniciou-se um sistema de polaridades difusas com consequências que desconhecemos.