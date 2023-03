A democracia nos últimos 50 anos em Portugal trouxe-nos extraordinários avanços no campo do ensino, mas não podemos enganar-nos ou baixar os braços. Para que a Educação seja prioridade efetiva e determinada é necessário sermos cada vez mais exigentes.



Não basta a generalização do ensino, temos de levar a sério a Educação para todos.









Ver comentários