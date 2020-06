Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Parece ser cada vez mais difícil entrar no reino dos céus – mas, em contrapartida, o reino da hipocrisia está de portas escancaradas.A CGTP pôde organizar a sua concentração do 1.º de Maio e efetuar transportes de um concelho para outro no fim de semana em que estavam proibidas as deslocações entre concelhos e Portugal estava no pico da pandemia; o governo disse que tudo tinha sido magnífico.