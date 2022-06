A fotografia que mostra o beijo de Marcelo Rebelo de Sousa na barriga de Marina Dias tornou-se um emblema da sua Presidência amável, popular, populista e apelando aos "sentimentos das pessoas". As pessoas somos nós.



A fotografia tem virtudes inegáveis: durante a crise das urgências de obstetrícia, o PR beija a barriga de uma mulher grávida, dando visibilidade quer à comunidade africana, o que é muito importante, quer à natalidade, quer à crise hospitalar, que é também a crise profunda do SNS (antes, o PR tinha beijado as vítimas e sobreviventes da catástrofe de Pedrógão Grande, o que foi consolador e fotogénico, mas não poupou ninguém à incúria).









Ver comentários