Todos os anos nos interrogamos acerca do significado destes dois dias de celebração, mesmo sem motivos religiosos (as melhores canções de Natal, aliás, foram escritas por judeus).



A história mais ortodoxa do Natal manda dizer que se trata do nascimento de Cristo e que ele tanto é o enviado de um Deus antigo e temperamental, como um radical judeu que contestava a ordem estabelecida e quis mudar o mundo numa época em que tudo pedia mudança.









