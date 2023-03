Que pena a trampolineirice em que se transformou o episódio do convite a Lula para vir ao Parlamento como orador, se é que ele foi feito. Acontece que a comunidade brasileira é a mais importante, a mais numerosa e a mais querida de todas as que vivem cá - e de que precisamos bastante. Depois de dois presidentes com horror a Portugal (Bolsonaro e Dilma) é importante normalizar a relação entre dois países que devem entender-se.









Ver comentários