Passam este domingo 70 anos sobre a morte de José Estaline (1878-1953). De 1922 até à sua morte, como secretário-geral do Partido Comunista da URSS, uma parte do destino do mundo dependeu desse homem risonho, violento, inteligente, calculista e frio.



Provocador e arrivista antes de chegar ao poder, ditador implacável depois de o conquistar, herói pelo meio, Estaline transformou uma parte do mundo num campo de concentração onde se sucederam as purgas, o gulag, a fome, as deportações – e o seu rasto de crueldade, perseguição, e assassínio em nome do comunismo.









