A Páscoa judaica, ‘Pessach’, "passagem", que este ano coincide com a cristã, celebrava-se cerca de mil anos antes de Cristo, assinalando a libertação dos escravos no Egito. Jesus celebrou essa Páscoa e transformou-se no intérprete de outra - a que trata da sua vida, morte e ressurreição. O mistério destas tradições permanece e lembra-nos que somos peregrinos.









