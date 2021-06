Uma auditoria interna da Câmara de Lisboa chegou à conclusão que, desde 2018, houve 52 casos de partilha indevida de dados. Se uma auditoria interna revela isto, é de temer o pior. Sobretudo quando pensamos no período anterior a 2018. Por outras palavras: foi bar aberto. Que devia ter terminado, por uma questão de salubridade política, com a demissão do gerente – e não com a exoneração do criado.