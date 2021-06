Na passada terça, depois do jogo Portugal x Hungria, fui tomar café ao meu poiso habitual. O gerente, com um olhar radioso, ofereceu-me a bica e explicou-me, com detalhes, por que motivo Portugal ia ser novamente campeão da Europa.

Ontem, depois do jogo Portugal x Alemanha, regressei ao lugar do crime. E lá vi o homem, com cara de enterro, a soltar os cães sobre o seleccionador nacional com aquela mistura de cinismo e náusea que define os amantes ...