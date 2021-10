Depois das eleições autárquicas, não faltou por aí quem dissesse que os críticos de Rui Rio deviam meter a viola ao saco. Estranho raciocínio. Se as eleições mostraram alguma coisa é que a liderança do PSD é agora mais apetecível do que nunca. Pela primeira vez em seis anos, António Costa dá sinais de fraqueza.