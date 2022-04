O fim da vertigem imperial é sempre um espectáculo penoso de ver. Portugal que o diga: no pós-Segunda Guerra, Salazar agarrou-se ao glorioso mundo ultramarino, contra o espírito do tempo, e só as consequências da guerra derrubaram o regime.



Com as devidas proporções, a Rússia de Putin está no mesmo impasse que o Estado Novo nos princípios da década de 1970: como aceitar uma vida de normalidade no ‘concerto das nações’ quando Moscovo só conheceu a vida anormal dos impérios?









