O PSD vai escolher um novo líder a 28 de Maio. Mas alguém devia ter informado o dr. Rui Rio que falamos deste Maio, não do próximo, em 2023.



Essa imperdoável falha levou o ainda presidente do PSD a avançar, todo lampeiro, com um projecto de revisão constitucional e uma reforma da lei eleitoral como se ainda tivesse um ano pela frente.









