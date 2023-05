Tudo começou com o Presidente da República a comer um gelado. Que mensagem era aquela? Os eruditos não tiveram dúvidas: era Marcelo a manducar qualquer coisa em tons de rosa, depois de ter sido António Costa a comer-lhe as papas na cabeça.



O primeiro-ministro não se ficou: se a CPI ouvia o ministro Galamba, ele preferia ouvir um concerto da moda, indiferente às ameaças gastronómicas do Presidente.









