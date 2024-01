Pedro Nuno Santos foi a Belém e disse o óbvio: não comento processos judiciais e não critico Marcelo Rebelo de Sousa. Fez bem. Com eleições em Março, que tinha ele a ganhar com a retórica incendiária que uma parte do PS espalha por aí contra o Ministério Público e o Presidente da República? Nada. Sobre o Presidente, o líder socialista sabe que não se ganha o eleitorado do centro com estas guerrilhas institucionais.









Ver comentários