Até que o Fisco os separe

Depois de andar a assaltar na estrada, o Fisco ainda pensou em atacar casamentos. O plano era audaz: centenas de inspectores seriam largados por aí, com a missão crucial de enfiarem o nariz nas festanças matrimoniais.O governo acabou com o projecto. Fez mal. Se a fuga aos impostos é para levar a sério, como fechar os olhos aos fotógrafos, às floristas e até ao miserável DJ, criminosos de colarinho branco com as suas contas ... < br />