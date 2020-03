Máscaras caídas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Alguém dizia que, na guerra, a verdade é a primeira vítima. Em Portugal, e com a batalha corrente, as primeiras vítimas também têm sido as mentiras que se semearam por aí. Antes do desastre chegar.A ministra da Saúde, com a sua típica soberba, dizia há mais de um mês que o SNS estava ‘preparado’ para o novo coronavírus. Não está, a ministra sabia disso e até já o ...