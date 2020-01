Não há mistério

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Amigos inteligentes discutem às vezes a ‘natureza’ do CDS. Não há consensos: do liberalismo ao conservadorismo, sem esquecer a democracia cristã (que já ninguém sabe o que é), as lutas são ferozes.Eu divirto-me. E depois, de volta ao planeta Terra, converso com os membros da família que toda a vida votaram no CDS, excepto em 2019. Entre eles, há consensos: querem pagar menos impostos; querem que o Estado ... < br />