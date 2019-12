Os olhos da cara

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Durante meses, uma parte do jornalismo que temos divertiu-se com o Brexit. E com Boris Johnson, claro, que na boca dos sábios era um mero figurante dos irmãos Cardinali. Este jornalismo, que fez iguais figuras com o candidato Donald Trump, há muito que deixou de entender a realidade. Só se importa com a sua própria realidade, sempre em circuito fechado - e sempre a caminho da irrelevância.Infelizmente, parece que Boris Johnson pode ter uma maioria ... < br />