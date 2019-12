Pequenos líderes

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As sondagens desta semana revelaram o que já se suspeitava: à direita do PS, há uma revolução a caminho.O Chega e a Iniciativa Liberal são os rostos dessa revolução e a primeira vítima é o CDS. Tradicionalmente, o eleitorado do Caldas dividia-se entre conservadores da velha cepa e liberais sem poiso certo. Pois bem: depois das legislativas, as duas tribos já encontraram tendas mais apropriadas.< br />