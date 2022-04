O PCP não esteve presente no discurso de Zelensky no parlamento português. Compreende-se: se Zelensky fosse um líder autocrático, de preferência formado e deformado pelas vulgatas marxistas que tanto jeito dão a quem tem défice de massa encefálica, o PCP estaria na primeira fila – e até a Ucrânia teria direito a uma barraca na Festa do Avante.









