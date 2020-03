Tarde e a más horas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os portugueses assaltaram os supermercados e, lá pelo meio, esgotaram o papel higiénico. Admirável povo, este, que não consegue conceber uma outra forma de assear as partes em situações excepcionais que não passe pela celulose.Mas as coisas são como são: em 1918, quando a gripe espanhola ceifou milhões de vidas, as cidades que impediram concentrações ou proximidades tiveram menos caixões para contar....