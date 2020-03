Tarde e a más horas (3)

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na passada quarta-feira, a directora-geral de Saúde apareceu ao país para nos contar uma história familiar. Envolvia duas netas, um colégio e uma infecção que por lá apareceu.A dra. Graça Freitas estava indignadíssima com o encerramento do colégio, concordando explicitamente com a sabedoria do Conselho Nacional de Saúde Pública, também presente na conferência de imprensa.