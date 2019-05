Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma sondagem informa que o PS está 18 pontos à frente do PSD. Um problema? Será. Mas o dr. Rui Rio terá dito que as coisas ainda podem piorar mais.Em teoria, estes números e estas palavras serviriam para lançar o desespero entre as hostes. Na prática, é um erro aplicar ao PSD as lentes habituais da política caseira. Perder é mau? Pode não ser.< br />