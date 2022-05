A irrelevância a que estão a ser votadas as eleições do PSD tem várias explicações, indo do óbvio ao complexo. Começando pelo óbvio: a maioria absoluta do PS deixará o PSD numa posição secundária durante muito tempo. Por isso, ninguém vê os actuais concorrentes como potenciais primeiros-ministros. Mais facilmente se apostaria em quem não concorre, como Carlos Moedas, depois da CML.









