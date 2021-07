Rio Salgado

O voto a favor do PSD a um relatório que diz que a resolução do BES em 2014 representou “uma fraude política” do governo de então, liderado por Pedro Passos Coelho, não é um tiro, é uma autêntica bazucada no próprio pé. Para quem não se recorda (e Rui Rio e alguns dos seus deputados-funcionários parecem não se recordar, mesmo tendo alguns deles estado na primeira comissão de inquérito ao BES), a extinção daquele banco aconteceu porque houve um primeiro-ministro que teve a coragem de dizer “não” a Ricardo Salgado.Portanto, e para começo de conversa, fraude política (e também financeira, social e institucional) foi ter havido durante tantos anos todo um sistema de poder, influência e corrupção sob o comando de um único homem, que esse mesmo sistema reverenciava e perpetuava.