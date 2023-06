Se as expectativas forem cumpridas, mais de um milhão de pessoas vão deslocar-se a Portugal entre 1 e 6 de agosto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). O número só por si impressiona. Basta pensar que ele representa mais do dobro da população habitual de Lisboa, que ronda os 500 mil habitantes. Ou que nenhum dos grandes eventos que Portugal organizou neste século - como o Euro 2004 ou as finais da Liga dos Campeões em 2014 e 2020 - mobilizou tanta gente, em simultâneo.









