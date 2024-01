Os polícias encontram-se em luta, com forte mobilização, adesão e predisposição para assim continuar.



Em paralelo, os sindicatos e associações que representam esses polícias da PSP e GNR estão unidos de forma coesa, na defesa da paridade necessária no suplemento de missão entre PJ, PSP e GNR.



O atual governo tem condições políticas, legais e instrumentais para demonstrar a sensibilidade e responsabilidade que não demonstrou no passado recente, apesar de alertado pela ASPP/PSP para aquilo que eram os problemas estruturais e graves e principalmente para aquilo que era o estado gritante de desmotivação.









