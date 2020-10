As imagens que reproduzimos nesta página são das Urgências não Covid do Hospital Amadora-Sintra. No dia em que aquela unidade de saúde encerrou as Urgências por falta de capacidade ! O que vemos? Na imagem 1 o quadro marca quase cinco horas de espera nas Urgências às 21h19. A perceção é errada. Um utente com quase 90 anos e pulseira amarela esperou sete horas para ser atendido!



