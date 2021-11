Rui Manuel de Oliveira e Costa foi politólogo, ex-dirigente da UGT, deputado, ex-administrador da Eurosondagem e ainda membro do Conselho leonino. Foi também professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Lusófona., uma vez que Rui Oliveira e Costa foi ainda diretor do jornal do Sporting em 1998 e um comentador desportivo afeto aos leões.Em atualização