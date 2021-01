Menino levado em roubo de carro em Montemor-o-Novo deixado por assaltante em Lisboa. Está bem e com a PSP

Um carro Mercedes foi roubado na noite desta quinta-feira em Montemor-o-Novo com uma criança, um menino de sete anos no interior, apurou o CM. A criança foi depois deixada pelo assaltante em Lisboa, na zona de Sete Rios.



O roubo aconteceu junto a um estabelecimento de restauração, onde a viatura estava estacionada. O roubo do carro foi confirmado ao CM pelo proprietário do restaurante. Ao que o CM apurou a mãe do menor entrou no estabelecimento para levantar uma refeição e "demorou menos do que cinco minutos a sair", disse o dono do estabelecimento.





Escassos momentos depois, e após se aperceber que lhe tinham roubado o carro e levado o filho, a mãe da criança voltou a entrar no restaurante "em pânico" e só conseguiu dizer que tinham levado o veículo com a criança no interior.A GNR iniciou imediatamente uma perseguição ao assaltante que, após se aperceber da presença da criança dentro do carro, acabou por abandonar o menor durante a fuga às autoridades. A criança foi deixada junto a um café em Sete Rios, Lisboa. Ao que o CM apurou, o menino está bem de saúde e está com a PSP.Desconhece-se, para já, o paradeiro do assaltante, que terá as autoridades no seu encalço. A PJ investiga o caso.