O segurança de um hotel em Lagoa, no Algarve, acusa um funcionário da unidade onde trabalha de agressão. O homem já foi operado duas vezes para reconstruir uma orelha, mordida pelo agressor.



“Estava a fazer a ronda e vi um funcionário do hotel a ser agredido por um outro trabalhador. Fui separá-los e o agressor agarrou-se a mim, mordeu-me e arrancou-me parte de uma orelha”, contou ao CM Ricardo Bravo. A agressão ocorreu a sete de dezembro. O homem está de baixa, com acompanhamento psicológico.