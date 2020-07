Bebé de dois anos morre afogado na piscina de casa em Palmela

Uma criança de dois anos morreu ontem numa piscina em Cabanas, Palmela. Segundo o CM apurou, o menino estaria com familiares e caiu à água em circunstâncias que ainda não estão totalmente esclarecidas.Fonte do INEM adiantou ao CM que, após o alerta foi acionada uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação e meios da Cruz Vermelha. A criança já estava em paragem cardiorrespiratória, ainda foram feitas manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local e a seguir mobilizados psicólogos do INEM para dar apoio aos familiares do menino.A GNR tomou conta da ocorrência, mas por se tratar de uma morte em circunstâncias pouco claras, os dados foram remetidos à Polícia Judiciária, explicou fonte oficial do Comando Geral da Guarda sem adiantar mais pormenores sobre o caso.Este é o segundo caso de afogamento mortal em piscinas só no concelho de Palmela em apenas um mês. No dia 21 de junho, um menino também de dois anos caiu na piscina do parque de campismo Vasco da Gama, no Pinhal Novo, quando os pais faziam o registo de entrada e não sobreviveu.