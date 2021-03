Dona de lar ilegal detida por maus-tratos às idosas que morreram com sinais de magreza extrema

A proprietária do lar ilegal e clandestino de Riachos, Torres Novas, onde duas idosas foram encontradas mortas com sinais de magreza extrema, foi detida esta sexta-feira, pela Polícia Judiciária de Leiria, e este sábado será presente a tribunal para ser interrogada por um juiz.



Ana Paula Alves, de 41 anos, é suspeita da prática de cinco crimes: dois de maus-tratos agravados pelo resultado morte de duas mulheres de 90 e 92 anos e mais dois crimes de maus-tratos das duas mulheres de 85 e 87 anos, que foram encaminhadas para um lar referenciado pela Segurança Social, depois de serem assistidas no Hospital de Torres Novas. É ainda suspeita de um crime de profanação de cadáver, por ter escondido a morte de uma idosa aos familiares e às autoridades, “por tempo ainda indeterminado”, que será apurado durante a autópsia.