Festas de São João levam milhares de pessoas às ruas

Noite mais longa do ano ficou marcada pelas sardinhadas, pelos martelos e pelos espetáculos de pirotecnia.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:11

As ruas das cidades de Braga, do Porto e também de Vila Nova de Gaia encheram-se este sábado de milhares de pessoas para festejar o São João. Foi com martelinhos e alho porro, que os muitos foliões festejaram aquela que é considerada a noite mais longa do ano.



O primeiro-ministro António Costa fez questão de festejar o São João na cidade de Vila Nova de Gaia. Após a inauguração de uma praça seguiu-se um brinde com vinho do Porto, na Ponte Luiz I, entre António Costa, os autarcas do Porto e Gaia e D. Manuel Linda, Bispo do Porto.



O primeiro-ministro seguiu depois para o cais de Gaia, onde jantou num restaurante. Assim que a noite caiu, as três cidades encheram-se um pouco por todo o lado com as já habituais sardinhadas, a que seguiu também o caldo verde.



No Porto e em Gaia, os milhares de foliões foram passando a noite nos bailaricos, aguardando ansiosos pelo momento alto: o fogo de artifício com 53 750 disparos de efeitos pirotécnicos.



Já em Braga, o São João contou, à última da hora, com a ausência do Presidente da República, mas mesmo assim a multidão não esmoreceu, sendo a noite também fechada com um espetáculo pirotécnico.