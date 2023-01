Um militar da GNR à civil surpreendeu três mulheres a furtar produtos de um supermercado, em Loulé. Segundo oapurou no local, o caso ocorreu no sábado quando o trio tentava sair do espaço comercial com um carro de compras sem pagar.O grupo usava auriculares para comunicar e sacos forrados com alumínio para fugir aos alarmes das lojas. Duas das suspeitas foram detidas e a terceira conseguiu fugir a pé.