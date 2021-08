Cego de ciúmes, um homem tentou matar o atual companheiro da sua ex-namorada, com quem tem um filho, quando se cruzou com ele numa rua do bairro da Pasteleira, no Porto. Atacou-o a tiro e depois golpeou repetidamente com um x-ato. Com um amigo, fugiu do local sem prestar assistência à vítima que acabara de balear no peito e que teve de ficar internada no hospital devido aos ferimentos que sofreu.









O caso remonta ao passado dia 18 de julho e desde então os dois agressores - de 23 e 18 anos, ambos residentes em Vila Nova de Gaia - estiveram escondidos para tentar escapar às autoridades policiais. Mas foram detidos pelos inspetores da PJ do Porto e levados esta quarta-feira a tribunal para serem ouvidos por um juiz.

Os dois amigos, que têm cadastro por tráfico de droga, atacaram a vítima durante uma discussão: um deles tinha um revólver e fez dois disparos, atingindo o homem no peito. A esvair-se em sangue, a vítima ainda foi golpeada pelo agressor com o x-ato, na cabeça e nos braços.