Um homem, que tinha sido detido por furar, com um x-ato, pneus de dois carros, um deles de uma patrulha da PSP, destruiu um computador no Tribunal de Tavira depois de ter sido ouvido por um juiz.O homem, de cerca de 60 anos, estava a sair do tribunal quando se dirigiu para uma área reservada aos funcionários judiciais. Foi aqui que atirou o computador ao chão.Foi detido novamente. O juiz pediu uma avaliação psiquiátrica.