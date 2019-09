A GNR identificou um homem, de 31 anos, suspeito da autoria de um incêndio, em Valpaços, no passado sábado, um dia depois de ter deflagrado um violento fogo que destruiu habitações e 650 hectares de floresta.



Após uma denúncia, os militares recolheram testemunhos e conseguiram chegar ao autor do fogo, que acabou por não ter consequências piores precisamente devido ao facto de ainda estarem corporações de bombeiros de prevenção no terreno.

