Foi encontrada morta a mulher de 87 anos que estava desaparecida desde janeiro, em Valpaços. A vítima foi encontrada no sábado de manhã por caçadores que passavam no local e se aperceberam do corpo da mulher, que residia na aldeia de Rendufe. O corpo da idosa estava num campo a cerca de dois quilómetros de casa.





Segundo apurou o CM, o local é de difícil acesso, o que poderá justificar o insucesso das buscas efetuadas por vários bombeiros e militares da GNR. A PJ de Vila Real foi chamada ao local e esteve a recolher indícios. A investigação foi breve e os inspetores concluíram que não houve mão criminosa na morte da mulher.